Аграрії розповіли, що стримує продуктивність українських холдингів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Українські агрохолдинги - найбільш конкурентоспроможний сегмент аграрних виробників. Втім, зростання економічних показників їх діяльності залежить від внутрішньої політики держави. Таку думку у коментарі УНН висловив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Олександр Калюжний.
За його словами, держава має не заважати бізнесу, а займатися макроекономічною ситуацією.
"Роль держави – не заважати і сконцентруватися на макроекономічній ситуації: нарешті дозволити ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення та дозволити Нацбанку продовжити стратегію інфляційного таргетування", - пояснив Калюжний.
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Нині агрохолдинги України обмежені в доступі до зовнішнього фінансування, що є результатом макроекономічних умов в країні. Це своєю чергою стримує зростання їх продуктивності, пояснив експерт.
Водночас Калюжний прогнозує стабільну роботу українських агрохолдингів у 2019 році.
"За підсумками 2019 року падіння виробництва українських агрохолдингів, за винятком якихось непередбачуваних ситуацій, наприклад, погоди, очікувати не варто", - вважає він.
Нагадаємо, водночас у Міністерстві економічного розвитку очікують падіння індексу с/г виробництва.
Прогнози МЕРТ підкріплені кількома факторами: негативний вплив аномальних погодних умов у період вегетації, дозрівання ярих культур та високі показники збору врожаю за 9 місяців минулого року.
Збалансувати індекс с/г продукції цього року не зможуть навіть такі активні учасники ринку, як виробники курятини, які з кожним роком нарощують виробництво і експорт вітчизняного продукту, кажуть у міністерстві.
Також нагадаємо, 30 липня в Міністерстві економічного розвитку повідомили про досягнення домовленості з ЄС про поступове збільшення квот для українських експортерів м'яса птиці з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн.
Таке рішення пов'язують з найбільшим виробником курятини в Україні, компанією "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, який, за даними міжнародної преси, здобув велику торговельну перемогу над Брюсселем, скориставшись правовою лазівкою в торговій угоді ЄС-Україна для значного збільшення експорту.