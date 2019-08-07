Аграрии рассказали, что сдерживает производительность украинских холдингов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинские агрохолдинги - наиболее конкурентоспособный сегмент аграрных производителей. Впрочем, рост экономических показателей их деятельности зависит от внутренней политики государства. Такое мнение в комментарии УНН высказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Александр Калюжный.
По его словам, государство должно не мешать бизнесу, а заниматься макроэкономической ситуацией.
"Роль государства - не мешать и сконцентрироваться на макроэкономической ситуации: наконец позволить рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения и позволить Нацбанку продолжить стратегию инфляционного таргетирования", - пояснил Калюжный.
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Сейчас агрохолдинги Украины ограничены в доступе к внешнему финансированию, что является результатом макроэкономических условий в стране. Это в свою очередь сдерживает рост их производительности, объяснил эксперт.
В то же время Калюжный прогнозирует стабильную работу украинских агрохолдингов в 2019 году.
"По итогам 2019 года падение производства украинских агрохолдингов, за исключением каких-то непредвиденных ситуаций, например, погоды, ожидать не стоит", - считает он.
Напомним, в то же время в Министерстве экономического развития ожидают падения индекса с/х производства.
Прогнозы МЭРТ подкреплены несколькими факторами: негативное влияние аномальных погодных условий в период вегетации, созревания яровых культур и высокие показатели сбора урожая за 9 месяцев прошлого года.
Сбалансировать индекс с/х продукции в этом году не смогут даже такие активные участники рынка, как производители курятины, которые с каждым годом наращивают производство и экспорт отечественного продукта, говорят в министерстве.
Также напомним, 30 июля в Министерстве экономического развития сообщили о достижении договоренности с ЕС о постепенном увеличении квот для украинских экспортеров мяса птицы с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн.
Такое решение связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине, компанией "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, который, по данным международной прессы, получил крупную торговую победу над Брюсселем, воспользовавшись правовой лазейкой в торговой сделке ЕС-Украина для значительного увеличения экспорта.