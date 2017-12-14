Аграрії перевірять кожного нардепа на предмет змови з олігархічними структурами

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Аграрії хочуть визначити кожного нардепа, який проголосував за зміни до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ для виробників сої, ріпаку та соняшника. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов під час виступу на всеукраїнському аграрному форумі, передає кореспондент УНН.