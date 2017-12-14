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Аграрії перевірять кожного нардепа на предмет змови з олігархічними структурами

Аграрії перевірять кожного нардепа на предмет змови з олігархічними структурами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Аграрії хочуть визначити кожного нардепа, який проголосував за зміни до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ для виробників сої, ріпаку та соняшника. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов під час виступу на всеукраїнському аграрному форумі, передає кореспондент УНН.

Частина нардепів вже виступила із заявою про маніпулювання та підкилимне голосування за ці зміни. Вони розповіли, що відповідна правка була відхилена парламентарями, проте згодом “протягнута” Головою податкового Комітету ВР в пакеті з іншими змінами до Закону.

Тепер аграрії просять народних обранців визначитися, чиї інтереси вони відстоюють.

"Ми запропонуємо політичним парламентським партіям підписати меморандум, в якому викладемо вимоги агросектору щодо регулювання сільського господарства і необхідних законів. Ми поінформуємо всіх наших учасників, всіх аграріїв про те, що визначені політсили підписали або не підписали цей документ, що вони відповідно погоджуються або відмовляються підтримувати аграрну галузь. Нехай депутати самі обирають: вони за олігархічні змови або за те, щоб наш аграрний сектор розвивався чесно і прозоро", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що вказані зміни вигідні переробникам олійних культур, зокрема найбільшому експортеру соняшникової олії “Кернел”, що належить народному депутату, екс-голові податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.

"Ми будемо відстоювати спільну позицію аграріїв в роботі з парламентарями та урядовцями, писати відповідні законопроекти, пропонувати правки в нормативну базу. Ми готові стукати в усі двері й протестувати, якщо нас не чутимуть", - сказала директор Громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” (ВАФ) Марія Дідух.

Нагадаємо, до складу ВАФ увійшли 5 громадських організацій, що працюють у сфері АПК. Засновниками ВАФ стали ГС "Аграрний союз України", ВГО "Українська аграрна конфедерація", асоціація "УКАБ", ГС "Вcеукраїнська аграрна рада" та Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад.

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