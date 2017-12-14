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Аграрии проверят каждого нардепа на предмет сговора с олигархическими структурами

Киев  •  УНН

 • 10561 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Аграрии хотят определить каждого нардепа, который проголосовал за изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС для производителей сои, рапса и подсолнечника. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов во время выступления на всеукраинском аграрном форуме, передает корреспондент УНН.

Часть нардепов уже выступила с заявлением о манипулировании и подковерном голосовании за эти изменения. Они рассказали, что соответствующая правка была отклонена парламентариями, однако впоследствии "протянута" Председателем налогового комитета ВР в пакете с другими изменениями в Закон.

Теперь аграрии просят народных избранников определиться, чьи интересы они отстаивают.

"Мы предложим политическим парламентским партиям подписать меморандум, в котором изложим требования агросектора по регулированию сельского хозяйства и необходимых законов. Мы проинформируем всех наших участников, всех аграриев о том, что определенные политсилы подписали или не подписали этот документ, они соответственно соглашаются или отказываются поддерживать аграрную отрасль. Пусть депутаты сами выбирают они за олигархический заговор или за то, чтобы наш аграрный сектор развивался честно и прозрачно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что указанные изменения выгодны переработчикам масличных культур, в частности крупнейшем экспортеру подсолнечного масла "Кернел", который принадлежит народному депутату, экс-главе налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику.

"Мы будем отстаивать общую позицию аграриев в работе с парламентариями и членами правительства, писать соответствующие законопроекты, предлагать поправки в нормативную базу. Мы готовы стучать во все двери и протестовать, если нас не слышат", - сказала директор Общественного союза "Всеукраинский аграрный форум" (ВАФ) Мария Дидух.

Напомним, в состав ВАФ вошли 5 общественных организаций, работающих в сфере АПК. Учредителями ВАФ стали ГС "Аграрный союз Украины", ВОО "Украинская аграрная конфедерация", ассоциация "УКАБ", ГС "Всеукраинским аграрная совет" и Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов.

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