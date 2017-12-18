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Аграрії перекрили дороги на Черкащині та Рівненщині

Аграрії перекрили дороги на Черкащині та Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У місті Умань Черкаської області та місті Корець Рівненської області аграрії перекрили дороги, вимагаючи повернути відшкодування ПДВ для виробників сої, ріпаку та соняшника. Про це на своїй сторінці у Facebook заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає УНН.

Зазначається, що люди утворили живу перепону на автошляхах. В такий спосіб аграрії протестують проти внесених змін до Подактового кодексу України (правка №180). За даними протесутвальників, дана правка може завдати збитків українським аграріям у розмірі 10-16 млрд грн на рік.

"На цей крок аграрних виробників штовхає податкова політика, оскільки прийнята Парламентом правка № 180 забере право аграріїв на бюджетне відшкодування ПДВ при експорті соняшника, сої, ріпаку, що завдасть збитків в розмірі 10-16 млрд грн", - написав Д.Марчук.

Як повідомляв УНН, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань агарної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.

За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка №180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим із них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.

Українські Національні Новини

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