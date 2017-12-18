Аграрии перекрыли дороги в Черкасской и Ровенской областях

Отмечается, что люди образовали живую преграду на автодорогах. Таким образом аграрии протестуют против внесенных изменений в Налоговом кодексе Украины (правка №180). По данным протесующих, данная правка может нанести ущерб украинским аграриям в размере 10-16 млрд грн в год.

"На этот шаг аграрных производителей толкает налоговая политика, поскольку принята парламентом правка № 180 заберет право аграриев на бюджетное возмещение НДС при экспорте подсолнечника, сои, рапса, что нанесет ущерб в размере 10-16 млрд грн", - написал Д.Марчук.

Как сообщал УНН, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка №180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.