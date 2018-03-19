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Аграрії анонсували безстроковий страйк проти "правок Хомутинніка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Так, 20 березня розпочнуться безстрокові страйки і блокування автомагістралей по всій країні. Про це повідомили в громадській організації "Всеукраїнський аграрний рада", передає УНН.

За попередньою інформацією, аграрії заблокують дороги в 10 областях: Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Чернігівській, Рівненській, Одеській, Київській та Хмельницькій.

У такій спосіб вони намагаються показати владі свою категоричну незгоду з прийнятими під Новий рік змін до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ дрібним експортерам олійних культур.

Законодавчу ініціативу аграрії приписують народному депутату від партії "Відродження", члену Податкового комітету ВР Віталія Хомутинніку, оскільки такі податкові нововведення вигідні його компанії "Кернел", що спеціалізується на переробці олійних.

"Люди самі прийняли рішення виходити і блокувати дороги. Причина дуже проста, вони вкрай обурені тим, що Верховна Рада відверто лобіює інтереси великих олігархічних компаній і відбирає гроші у простих сільгоспвиробників. Це узаконене злодійство грошей у фермерів на користь великих компаній, в тому числі "Кернел", де серед засновників є депутати Верховної Ради. Ми вважаємо це кричущим проявом політичної корупції", - заявляв раніше заступник голови ВАР Михайло Соколов.

Аграрії вимагають від Верховної Ради підтримати законопроект №7403-2, яким повертається відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. За підрахунками ВАР, в разі, якщо експортне відшкодування ПДВ для олійних буде скасований, збитки малих і середніх аграріїв досягнуто 6,2 млрд грн. В результаті рентабельність вирощування сої та ріпаку скоротиться мінімум на 17%, що призведе до значного скорочення посівних площ під олійними культурами. Зрештою від цієї норми постраждає вся аграрна галузь.

"На підтримку законопроекту №7403-2 виступили чотирнадцять обласних рад - велика частина держави, однак Верховна Рада продовжує затягувати розгляд цього документа, не включаючи його до порядку денного", - підкреслили в ВАР.

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