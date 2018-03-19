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Аграрии анонсировали бессрочную забастовку против "правок Хомутынника"

Аграрии анонсировали бессрочную забастовку против "правок Хомутынника"

Киев  •  УНН

 • 10595 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Так, 20 марта начнутся бессрочные забастовки и блокировка автомагистралей по всей стране. Об этом сообщили в общественной организации “Всеукраинский аграрный совет”, передает УНН.

По предварительной информации, аграрии заблокируют дороги в 10 областях: Черкасской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Черниговской, Ровенской, Одесской, Киевской и Хмельницкой.

В такой способ они пытаются показать власти свое категорическое несогласие с принятыми под Новый год изменениями в Налоговй кодекс Украины в части отмены возмещения НДС мелким экспортерам масличных культур.

Законодательную инициативу аграрии приписывают народному депутату от партии “Видродження”, члену Налогового комитета ВР Виталию Хомутыннику, поскольку такие налоговые новшества выгодны его компании “Кернел”, специализирующейся на переработке масличных.

“Люди сами приняли решение выходить и блокировать дороги. Причина очень простая, они крайне возмущены тем, что Верховная Рада откровенно лоббирует интересы крупных олигархических компаний и отбирает деньги у простых сельхозпроизводителей. Это узаконенное воровство денег у фермеров в пользу крупных компаний, в том числе "Кернел", где среди учредителей есть депутаты Верховной Рады. Мы считаем это кричащим проявлением политической коррупции”, — заявлял ранее заместитель председателя ВАC Михаил Соколов.

Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым возвращается возмещения НДС при экспорте сои и рапса. По подсчетам ВАС, в случае, если экспортное возмещение НДС для масличных будет отменен, убытки малых и средних аграриев достигнут 6,2 млрд грн. В результате рентабельность выращивания сои и рапса сократится минимум на 17%, что приведет к значительному сокращению посевных площадей под масличными культурами. В конце концов от этой нормы пострадает вся аграрная отрасль.

“В поддержку законопроекта №7403-2 выступили четырнадцать областных советов - большая часть государства, однако Верховная Рада продолжает затягивать рассмотрение этого документа, не включая его в повестку дня”, - подчеркнули в ВАС.

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