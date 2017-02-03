Агентство ООН у справах біженців надіслало 40 тонн гумдопомоги в Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Агентство ООН у справах біженців доставило 40 тонн гуманітарної допомоги для 2500 жителів Авдіївки. Про це йдеться в прес-релізі Агентства ООН у справах біженців, передає УНН.
“Окрім будівельного брезенту для термінового відновлення житла, до міста було доставлено предмети першої необхідності для 2 000 осіб, включно з 2 000 ковдр, 500 наборами постільної білизни та рушників, кухонним приладдям, каністрами для води, відрами та теплим одягом”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що у другій половині дня представники Агентства ООН у справах біженців разом із місцевою владою та Головою Донецької військово-цивільної адміністрації розпочали видачу гуманітарної допомоги на безпечних частинах міста. Насамперед, предмети першої необхідності отримали найбільш незахищені особи та домогосподарства, які нещодавно постраждали від обстрілів.
Від початку ескалації бойових дій на минулому тижні партнери Агентства уже забезпечили більше 60 родин будівельною плівкою для закриття зруйнованих дахів та вікон.
“Постійні обстріли зумовлюють численні руйнації та збільшують потреби місцевого населення у сфері захисту прав та термінового відновлення житла. Лише у ніч на четвер у місті від обстрілів було пошкоджено 52 приватні оселі. Будівельні матеріали, які надійшли з вантажем, дозволять провести терміновий ремонт більше ніж 300 будинків у найкоротші терміни у разі погіршення ситуації.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.