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Агентство ООН по делам беженцев направило 40 тонн гумпомощи в Авдеевку

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Агентство ООН по делам беженцев доставило 40 тонн гуманитарной помощи для 2500 жителей Авдеевки. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства ООН по делам беженцев, передает УНН.

Агентство ООН по делам беженцев направило 40 тонн гумпомощи в Авдеевку

"Кроме строительного брезента для срочного восстановления жилья, в город были доставлены предметы первой необходимости для 2000 человек, включая 2000 одеял, 500 наборов постельного белья и полотенец, кухонные принадлежности, канистры для воды, ведра и теплую одежду", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во второй половине дня представители Агентства ООН по делам беженцев вместе с местной властью и Председателем Донецкой военно-гражданской администрации начали выдачу гуманитарной помощи на безопасных частях города. Прежде всего, предметы первой необходимости получили наиболее незащищенные лица и домохозяйства, недавно пострадавшие от обстрелов.

С начала эскалации боевых действий на прошлой неделе партнеры Агентства уже обеспечили более 60 семей строительной пленкой для закрытия разрушенных крыш и окон.

"Постоянные обстрелы вызывают многочисленные разрушения и увеличивают потребности местного населения в области защиты прав и срочного восстановления жилья. Только в ночь на четверг в городе от обстрелов было повреждено 52 частных дома. Строительные материалы, которые поступили с грузом, позволят провести срочный ремонт более 300 домов в кратчайшие сроки в случае ухудшения ситуации.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.

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