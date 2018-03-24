Африканський вчений випадково заново "відкрив" Марс
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Космолог Пітер Дансбі з Кейптаунского університету заново “відкрив” Червону планету та повідомив про це колегам. Про це повідомляє УНН з посиланням на науковий портал ScienceAlert.
Дансбі повідомив про спостереження невідомого астрономічного явища в The Astronomer’s Telegram (ATel) — інтернет-сервіс, який створили для швидкого обміну даними про астрономічні явища в науковому середовищі. У ATel можна знайти інформацію, наприклад, про гамма-спалахи, супернові та інші об’єкти, які цікавлять науковий світ.
Пітер Дансбі опублікував там звістку про те, що 20 березня він виявив надзвичайно яскравий об’єкт в нічному небі поруч з Потрійний туманністю і туманністю Лагуна. За його словами, ще 8 березня на цьому місці нічого такого не було. Дослідник звернувся до колег з проханням поділитися думками про природу об’єкта. Хоча насправді — це був Марс.
Незабаром у Twitter-акаунті The Astronomer’s Telegram опублікували жартівливий сертифікат на ім’я Пітера Дансбі в нагороду за “відкриття” Марса. Сам вчений також скоро усвідомив помилку і вибачився за те, що відволікав інших дослідників.
За Пітера Дансбі заступився науковий журналіст Пол Сазерленд та ряд колег. На їх думку, космолог зайнятий вивченням питань, що стосуються всього Всесвіту, і може не звернути увагу на “піщинку”, якій на тлі Всесвіту і є Марс.
Як повідомляв УНН, Ілон Маск назвав терміни першого випробування корабля для польоту на Марс.