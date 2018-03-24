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Африканский ученый случайно заново "открыл" Марс

Африканский ученый случайно заново "открыл" Марс

Киев  •  УНН

 • 14541 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Космолог Питер Дансби с Кейптаунского университета заново “открыл” Красную планету и сообщил об этом коллегам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научный портал ScienceAlert.

Дансби сообщил о наблюдении неизвестного астрономического явления в The Astronomer’s Telegram (ATel) — интернет-сервисе, который создали для быстрого обмена данными об астрономических явлениях в научной среде. В ATel можно найти информацию, например, о гамма-вспышках, сверхновых и других объектах, которые интересуют научный мир.

Питер Дансби опубликовал там известие о том, что 20 марта он обнаружил чрезвычайно яркий объект в ночном небе рядом с Тройной туманностью и туманностью Лагуна. По его словам, еще 8 марта на этом месте ничего такого не было. Исследователь обратился к коллегам с просьбой поделиться мыслями о природе объекта. Хотя на самом деле — это был Марс.

Вскоре в Twitter-аккаунте The Astronomer’s Telegram опубликовали шутливый сертификат на имя Питера Дансби в награду за “открытие” Марса. Сам ученый также скоро осознал ошибку и извинился за то, что отвлекал других исследователей.

За Питера Дансби вступился научный журналист Пол Сазерленд и ряд коллег. По их мнению, космолог занят изучением вопросов, касающихся всей Вселенной, и может не обратить внимание на “песчинку”, которой на фоне Вселенной и является Марс.

Как сообщал УНН, Маск назвал сроки первого испытания корабля для полета на Марс.

Украинские Национальные Новости

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