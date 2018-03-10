Африканку з чужим австрійським документом затримали на українському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Учора на залізничному пункті пропуску “Чоп (Дружба)” співробітники Держприкордонслужби виявили громадянку Гани, яка намагалась перетнути кордон на виїзд з України за австрійською ідентифікаційною карткою. Жінка їхала до Австрії потягом “Київ — Відень”, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Під час перевірки документів іноземка замість закордонного паспорта пред’явила на контроль ID-картку, як до того ж з’ясувалося видану на іншу особу. Це дало підставу для не пропуску “мандрівниці” за кордон та притягнення її до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.
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Крім того, у ході подальшої перевірки прикордонники виявили інші документів, серед яких закордонний паспорт громадянки Республіки Гана, посвідка на тимчасове проживання в Україні та студентський квиток одного з вишів Сумщини. Наразі правоохоронці встановлюють де 27-річна африканка дістала чужий документ та хто їй допомагав у незаконній подорожі. Окрім адміністративного стягнення, порушниці доведеться відповідати й за вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 ККУ “Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження”.
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Ще одного іноземця прикордонники затримали в аеропорту Запоріжжя. Порушником виявився громадянин Росії. Під час перевірки у нього знайшли підроблену посвідку на постійне проживання в Україні. В даний час відносно чоловіка прийнято рішення щодо заборони в’їзду на територію України терміном на 3 роки та притягнуто до адміністративної відповідальності.