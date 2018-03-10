Африканку с чужим австрийским документом задержали на украинской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Вчера на железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Дружба)" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданку Ганы, которая пыталась пересечь границу на выезд из Украины по австрийской идентификационной карточке. Женщина ехала в Австрию поездом "Киев - Вена", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время проверки документов иностранка вместо загранпаспорта предъявила на контроль ID-карту, как к тому же выяснилось выданную на другое лицо. Это дало основание для не пропуска "путешественницы" за границу и привлечения к административной ответственности за незаконное пересечение или попытки незаконного пересечения государственной границы Украины.
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Кроме того, в ходе дальнейшей проверки пограничники обнаружили другие документы, среди которых загранпаспорт гражданки Республики Гана, вид на жительство в Украине и студенческий билет одного из вузов Сумской области. Сейчас правоохранители устанавливают где 27-летняя африканка получила чужой документ и кто ей помогал в незаконном путешествии. Кроме административного взыскания, нарушителю придется отвечать и за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 357 УК "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".
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Еще одного иностранца пограничники задержали в аэропорту Запорожья. Нарушителем оказался гражданин России. Во время проверки у него нашли поддельный вид на жительство в Украине. В настоящее время в отношении мужчины принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года. Он также был привлечен к административной ответственности.