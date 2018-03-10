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Африканку с чужим австрийским документом задержали на украинской границе

Африканку с чужим австрийским документом задержали на украинской границе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Вчера на железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Дружба)" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданку Ганы, которая пыталась пересечь границу на выезд из Украины по австрийской идентификационной карточке. Женщина ехала в Австрию поездом "Киев - Вена", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время проверки документов иностранка вместо загранпаспорта предъявила на контроль ID-карту, как к тому же выяснилось выданную на другое лицо. Это дало основание для не пропуска "путешественницы" за границу и привлечения к административной ответственности за незаконное пересечение или попытки незаконного пересечения государственной границы Украины.

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Кроме того, в ходе дальнейшей проверки пограничники обнаружили другие документы, среди которых загранпаспорт гражданки Республики Гана, вид на жительство в Украине и студенческий билет одного из вузов Сумской области. Сейчас правоохранители устанавливают где 27-летняя африканка получила чужой документ и кто ей помогал в незаконном путешествии. Кроме административного взыскания, нарушителю придется отвечать и за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 357 УК "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

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Еще одного иностранца пограничники задержали в аэропорту Запорожья. Нарушителем оказался гражданин России. Во время проверки у него нашли поддельный вид на жительство в Украине. В настоящее время в отношении мужчины принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года. Он также был привлечен к административной ответственности.

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