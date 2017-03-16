Афіни підтвердили, що посилку-бомбу відправили в офіс МВФ у Парижі із Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр у справах захисту громадян Греції Нікос Тоскас підтвердив, що пакет із саморобним вибуховим пристроєм, який вибухнув в паризькому офісі Міжнародного валютного фонду (МВФ) був відправлений з Греції, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Як заявив Н.Тоскас, французька влада проінформувала, що пакет був відправлений від імені представника опозиційної партії "Нова демократія" Василіса Кікіліаса.
За словами міністра, він поінформував про це і В.Кікіліаса.
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Напередодні посилка-бомба надійшла міністру фінансів Німеччини Вольфгангу Шойбле. Пакет був відправлений також з Греції від імені заступника голови "Нової демократії" Адоніса Георгіадіса. Відповідальність за це взяли на себе анархісти з терористичного угруповання "Змова вогняних осередків".