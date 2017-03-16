Афины подтвердили, что посылку-бомбу отправили в офис МВФ в Париже из Греции

Как заявил Н.Тоскас, французские власти проинформировали, что пакет был отправлен от имени представителя оппозиционной партии "Новая демократия" Василиса Кикилиаса.

По словам министра, он сообщил об этом и В.Кикилиасу.

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Накануне посылка-бомба поступила министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Пакет был отправлен также из Греции от имени заместителя председателя "Новой демократии" Адониса Георгиадис. Ответственность за это взяли на себя анархисты с террористической группировки "Заговор огненных ячеек".