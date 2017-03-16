Афины подтвердили, что посылку-бомбу отправили в офис МВФ в Париже из Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр по делам защиты граждан Греции Никос Тоскас подтвердил, что пакет с самодельным взрывным устройством, который взорвался в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ) был отправлен из Греции, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Как заявил Н.Тоскас, французские власти проинформировали, что пакет был отправлен от имени представителя оппозиционной партии "Новая демократия" Василиса Кикилиаса.
По словам министра, он сообщил об этом и В.Кикилиасу.
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Накануне посылка-бомба поступила министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Пакет был отправлен также из Греции от имени заместителя председателя "Новой демократии" Адониса Георгиадис. Ответственность за это взяли на себя анархисты с террористической группировки "Заговор огненных ячеек".