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19 березня, 18:42 • 84190 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 127094 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 111180 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 125852 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 131018 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122702 перегляди

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АЕС виробили найбільше електроенергії за добу

АЕС виробили найбільше електроенергії за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. За минулу добу атомні електростанції виробили 48,73% всієї електроенергії в країні. Про це повідомляє диспетчер "Укренерго", передає УНН.

ТЕЦ виробили 6,74%, ВДЕ ("зелена") - 3,50%, ТЕС - 28,31%, ГЕС та ГАЕС - 12,72%.

Загалом усі виробники електроенергії, магістральні мережі "Укренерго" та розподільчі обленерго становлять об‘єднану енергетичну систему (ОЕС).

"Режим роботи ОЕС визначається, виходячи з балансу виробництва та споживання потужності, ремонтів електромереж та генеруючого обладнання, а також можливості ліквідації аварійних ситуацій, у разі відключення генеруючого обладнання на електростанціях та магістральних ліній електропередачі.

Для запобігання порушенням режиму роботи ОЕС України або її окремих частин внаслідок певних факторів, компанія вживає необхідні заходи для обмеження споживання електричної енергії та потужності, а також застосовує спеціальні графіки і протиаварійні системи зниження електроспоживання", - зазначають в "Укренерго".

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