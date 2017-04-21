АЕС України за добу виробили 262,39 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Атомні електростанції України за добу 20 квітня виробили 262,39 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
21 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 65-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 18-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 20-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 480 МВт, РАЕС – 2 430 МВт, ЮУАЕС – 1 975 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.
Як повідомляв УНН 20 квітня, атомні електростанції України за добу виробили 259,3 млн кВт-г електроенергії.
Також знеструмленими залишаються 318 населених пунктів у шести областях України.