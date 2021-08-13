Аеропорт Ярославського знову б'є власні докарантинні рекорди за кількістю мандрівників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міжнародні подорожі залишаються головним драйвером зростання пасажиропотоку Міжнародного аеропорту "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена з топ-10 Forbes Ukraine Олександра Ярославського.
За підсумками червня поточного року харківський аеропорт вперше з моменту початку пандемії перевершив свої докарантинні обсяги міжнародного пасажиропотоку, а за підсумками липня повторив це досягнення - повідомила прес-служба компанії-оператора аеропорту "New Systems AM", що входить до групи DCH Ярославського.
"У липні 2021 року послугами Міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 147,9 тисяч пасажирів. Міжнародний пасажиропотік склав 136 тисяч чоловік, внутрішній - 11,9 тисяч. Міжнародний пасажиропотік зріс на 24% в порівнянні з докарантинним 2019 роком", - розповіли в прес-службі харківського аеропорту, і відзначили, що загальний показник мандрівників збільшився на 13% в порівнянні з липнем 2019 року.
Кількість обслугованих аеропортом Харкова вильотів в липні 2021 року склало 614 - це на 16% більше показника 2019 року. З них 407 були міжнародними, 207 - внутрішніми. Найпопулярнішими серед пасажирів напрямками стали Анталія, Стамбул, Тіват, Бориспіль і Бодрум.
"У порівнянні з докарантінним періодом значно збільшилася кількість внутрішніх рейсів - на 31%", - уточнили в прес-службі компанії-оператора "New Systems AM" з групи DCH Ярославського.
В аеропорту рекомендують при плануванні поїздок все ще уточнювати актуальні правила відвідування обраної країни, а також правила в'їзду в Україну.
Раніше повідомлялося, що харківський міжнародний аеропорт Ярославського зайняв лідируючі позиції серед українських аеропортів за чисельністю мандрівників: третя позиція серед усіх аеропортів України і друга - серед регіональних аеропортів країни.
Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів першої столиці України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.
Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту вже за підсумками 2018 року встановити історичний рекорд - за рік його послугами скористалися 1,3 мільйона мандрівників. За кількістю пасажирів Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.
Успішний харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та успішному його розвитку приватним інвестором буде повторений в місті Дніпро - тут група DCH Олександра Ярославського почала роботи в рамках інвестиційного проекту по створенню нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро".