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Аэропорт Ярославского снова бьет собственные докарантинные рекорды по количеству путешественников

Аэропорт Ярославского снова бьет собственные докарантинные рекорды по количеству путешественников

Киев  •  УНН

 • 20819 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Международные путешествия остаются главным драйвером роста пассажиропотока Международного аэропорта “Харьков”, входящего в группу DCH известного украинского бизнесмена из топ-10 Forbes Ukraine Александра Ярославского.

По итогам июня текущего года харьковский аэропорт впервые с момента начала пандемии превзошел свои докарантинные объемы международного пассажиропотока, а по итогам июля повторил это достижение — сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта “New Systems AM”, входящая в группу DCH Ярославского.

“В июле 2021 года услугами Международного аэропорта „Харьков“ воспользовались 147,9 тысяч пассажиров. Международный пассажиропоток составил 136 тысяч человек, внутренний — 11,9 тысяч. Международный пассажиропоток возрос на 24% по сравнению с докарантинным 2019 годом”, — рассказали в пресс-службе харьковского аэропорта, и отметили, что общий показатель путешественников увеличился на 13% в сравнении с июлем 2019 года.

Количество обслуженных аэропортом Харькова вылетов в июле 2021 года составило 614 — это на 16% больше показателя 2019 года. Из них 407 были международными, 207 — внутренними. Самые популярными среди пассажиров направлениями стали Анталия, Стамбул, Тиват, Борисполь и Бодрум.

“По сравнению с докарантинным периодом значительно увеличилось количество внутренних рейсов — на 31%”, — уточнили в пресс-службе компании-оператора “New Systems AM” из группы DCH Ярославского.
В аэропорту рекомендуют при планировании поездок все еще уточнять актуальные правила посещения выбранной страны, а также правила въезда в Украину.

Ранее сообщалось, что харьковский международный аэропорт Ярославского занял лидирующие позиции среди украинских аэропортов по численности путешественников: третья позиция среди всех аэропортов Украины и вторая — среди региональных аэропортов страны.

Международный аэропорт “Харьков” — один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2018 года установить исторический рекорд — за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников. По количеству пассажиров Международный аэропорт “Харьков” входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году аэропорт “Харьков” первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр — здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта “Днепр”.

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