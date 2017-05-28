Аеропорт в штаті Нью-Джерсі в США евакуювали через скороварки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В американському штаті Нью-Джерсі був евакуйований термінал міжнародного аеропорту "Ньюарк Ліберті" після виявлення підозрілого пакету, передає УНН з посиланням на New York Daily News.
"Інцидент з підозрілим пакунком в аеропорту Ньюарка закритий. Нічого небезпечного. Поліція продовжить розслідування ", - зазначає поліція .
Предметом, що спровокував евакуацію повітряної гавані, виявилася скороварка.
Нагадаємо, авіакомпанія British Airways у суботу скасувала всі рейси з британських аеропортів Гітроу та Гетвік у зв'язку з великим комп'ютерним збоєм.