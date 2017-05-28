Аэропорт в штате Нью-Джерси в США эвакуировали из скороварки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В американском штате Нью-Джерси был эвакуирован терминал международного аэропорта "Ньюарк Либерти" после обнаружения подозрительного пакета, передает УНН со ссылкой на New York Daily News.
"Инцидент с подозрительным пакетом в аэропорту Ньюарка закрыт. Ничего опасного. Полиция продолжит расследование", - отмечает полиция.
Предметом, спровоцировал эвакуацию воздушной гавани, оказалась скороварка.
Напомним, авиакомпания British Airways в субботу отменила все рейсы из британских аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с большим компьютерным сбоем.