Аэропорт в штате Нью-Джерси в США эвакуировали из скороварки

"Инцидент с подозрительным пакетом в аэропорту Ньюарка закрыт. Ничего опасного. Полиция продолжит расследование", - отмечает полиция.

Предметом, спровоцировал эвакуацию воздушной гавани, оказалась скороварка.

Напомним, авиакомпания British Airways в субботу отменила все рейсы из британских аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с большим компьютерным сбоем.