Аеропорт на Мадейрі перейменують на честь К.Роналду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Влада Португалії прийняла рішення назвати аеропорт на честь футболіста Кріштіану Роналду, уродженця острова Мадейра, нападника “Реала” та збірної країни, передає УНН, з посиланням на BBC.
Церемонія перейменування аеропорту неподалік від міста Фуншал відбудеться в середу 29 березня о 12 годині за київським часом. У ній візьме участь сам футболіст.
У місті вже є бронзова статуя К.Роналду, а також музей і готель, що працюють під брендом CR7, що є відомим прізвиськом футболіста.
Однак група жителів Мадейри кілька місяців тому звернулася до уряду з петицією, в якій говорилося, що перейменування аеропорту не виправдано. Натомість глава уряду острова в недавньому інтерв’ю розкритикував скептиків, заявивши, що їм “не вистачає манер”.
Ця ідея також отримала опір з боку місцевих політиків, які вважають, що музею з готелем досить.
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