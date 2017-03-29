Аэропорт на Мадейре переименуют в честь К.Роналду

Церемония переименования аэропорта недалеко от города Фуншал состоится в среду 29 марта в 12:00 по киевскому времени. В ней примет участие сам футболист.

В городе уже есть бронзовая статуя К.Роналду, а также музей и гостиница, работающие под брендом CR7, что является известным прозвищем футболиста.

Однако группа жителей Мадейры несколько месяцев назад обратилась к правительству с петицией, в которой говорилось, что переименование аэропорта не оправдано. При этом глава правительства острова в недавнем интервью раскритиковал скептиков, заявив, что им "не хватает манер".

Эта идея также получила сопротивление со стороны местных политиков, которые считают, что музея с отелем достаточно.

Как сообщал УНН, СМИ опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных игроков и тренеров.