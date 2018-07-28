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Аеропорт Мюнхена частково евакуювали

Аеропорт Мюнхена частково евакуювали

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Термінал 2 в аеропорту Мюнхена сьогодні був частково евакуйований. Як повідомила прес-секретар Федеральної поліції, до таких заходів довелося вдатися, коли в зону безпеки проникла жінка, передає УНН з посиланням на прес-службу аеропорту.

У прес-службі також зазначили, що в результаті інциденту у повітряному сполученні є значні затримки.

"Близько 6:45 ранку федеральна поліція отримала інформацію про те, що жінка ... проникла в зону безпеки аеропорту. В результаті федеральна поліція почала пошуки", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У румунському аеропорту провели евакуацію через отруйну речовину

Як зазначає прес-служба, быля стійок реєстрації утворилися величезні черги. Пасажирів закликали не панікувати.

За останніми даними, роботу аеропорту відновили.

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