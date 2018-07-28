Аэропорт Мюнхена частично эвакуировали

В пресс-службе также отметили, что в результате инцидента в воздушном сообщении имеются значительные нарушения.

"Около 6:45 утра федеральная полиция получила информацию о том, что женщина... проникла в зону безопасности аэропорта. В результате федеральная полиция начала поиски", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В румынском аэропорту провели эвакуацию из-за отравляющего вещества

Как отмечает пресс-служба, у стоек регистрации образовались огромные очереди. Пассажиров призвали не паниковать.

По последним данным, работу аэропорта восстановили.