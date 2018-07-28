Аэропорт Мюнхена частично эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Терминал 2 в аэропорту Мюнхена сегодня был частично эвакуирован. Как сообщила пресс-секретарь Федеральной полиции, к таким мерам пришлось прибегнуть, когда в зону безопасности проникла женщина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В пресс-службе также отметили, что в результате инцидента в воздушном сообщении имеются значительные нарушения.
"Около 6:45 утра федеральная полиция получила информацию о том, что женщина... проникла в зону безопасности аэропорта. В результате федеральная полиция начала поиски", - говорится в сообщении.
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Как отмечает пресс-служба, у стоек регистрации образовались огромные очереди. Пассажиров призвали не паниковать.
По последним данным, работу аэропорта восстановили.