Аеропорт міста Дуранго закрили після падіння літака Aeromexico
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Аеропорт мексиканського міста Дуранго тимчасово припинив роботу після падіння у вівторок літака Embraer 190 авіакомпанії Aeromexico. Про це повідомила в своєму Twitter група компаній OMA, яка керує 13-ма аеропортами в Мексиці, включаючи і повітряну гавань Дуранго, інформує УНН.
“Управління цивільної авіації випустило повідомлення про припинення повітряних операцій в аеропорту Дуранго”, — йдеться в тексті.
На борту літака, що впав відразу після зльоту, перебувала 101 людина: 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. За даними влади, ніхто не загинув, десятки людей постраждали, двоє знаходяться в критичному стані.
Повітряне судно виконувало рейс з Дуранго в столицю країни — місто Мехіко. Згідно з попередньою версією, причиною падіння стали складні погодні умови.
Як повідомляв УНН, внаслідок катастрофи літака в Мексиці ніхто не загинув.