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Аеропорт міста Дуранго закрили після падіння літака Aeromexico

Аеропорт міста Дуранго закрили після падіння літака Aeromexico

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Аеропорт мексиканського міста Дуранго тимчасово припинив роботу після падіння у вівторок літака Embraer 190 авіакомпанії Aeromexico. Про це повідомила в своєму Twitter група компаній OMA, яка керує 13-ма аеропортами в Мексиці, включаючи і повітряну гавань Дуранго, інформує УНН.

“Управління цивільної авіації випустило повідомлення про припинення повітряних операцій в аеропорту Дуранго”, — йдеться в тексті.

На борту літака, що впав відразу після зльоту, перебувала 101 людина: 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. За даними влади, ніхто не загинув, десятки людей постраждали, двоє знаходяться в критичному стані.

Повітряне судно виконувало рейс з Дуранго в столицю країни — місто Мехіко. Згідно з попередньою версією, причиною падіння стали складні погодні умови.

Як повідомляв УНН, внаслідок катастрофи літака в Мексиці ніхто не загинув.

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