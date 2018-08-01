Аэропорт города Дуранго закрыли после падения самолета Aeromexico
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Аэропорт мексиканского города Дуранго временно прекратил работу после падения во вторник самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico. Об этом сообщила в своем Twitter группа компаний OMA, которая управляет 13-ю аэропортами в Мексике, включая и воздушную гавань Дуранго, передает УНН.
“Управление гражданской авиации выпустило сообщение о прекращении воздушных операций в аэропорту Дуранго”, — говорится в тексте.
На борту упавшего самолета сразу после взлета, находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным властей, никто не погиб, десятки человек пострадали, двое находятся в критическом состоянии.
Воздушное судно выполняло рейс из Дуранго в столицу страны — город Мехико. Согласно предварительной версии, причиной падения стали сложные погодные условия.
Как сообщал УНН, в результате катастрофы самолета в Мексике никто не погиб.