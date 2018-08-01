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Аеропорт міста Дуранго відновив роботу після падіння літака Aeromexico

Аеропорт міста Дуранго відновив роботу після падіння літака Aeromexico

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Аеропорт мексиканського міста Дуранго відновив роботу після падіння у вівторок літака Embraer 190 авіакомпанії Aeromexico. Про це повідомив у своєму Twitter міністр зв’язку і транспорту Мексики Херардо Руїс Еспарса, передає УНН.

“Аеропорт вже відновив роботу. Ми продовжимо інформувати про ситуацію”, — написав він.

За його словами, 98 осіб,  які знаходилися на борту розміщені в різних лікарнях.

Літак виконував рейс з Дуранго в столицю країни — місто Мехіко. Згідно з попередньою версією, причиною падіння стали складні погодні умови. За даними влади, а результаті події ніхто не загинув.

Як повідомляв УНН, літак Embraer 190, що розбився у вівторок в районі аеропорту мексиканського міста Дуранго, знаходився в експлуатації 10 років. Про це повідомила газета El Economista.

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