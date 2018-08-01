Аеропорт міста Дуранго відновив роботу після падіння літака Aeromexico
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Аеропорт мексиканського міста Дуранго відновив роботу після падіння у вівторок літака Embraer 190 авіакомпанії Aeromexico. Про це повідомив у своєму Twitter міністр зв’язку і транспорту Мексики Херардо Руїс Еспарса, передає УНН.
“Аеропорт вже відновив роботу. Ми продовжимо інформувати про ситуацію”, — написав він.
За його словами, 98 осіб, які знаходилися на борту розміщені в різних лікарнях.
Літак виконував рейс з Дуранго в столицю країни — місто Мехіко. Згідно з попередньою версією, причиною падіння стали складні погодні умови. За даними влади, а результаті події ніхто не загинув.
Як повідомляв УНН, літак Embraer 190, що розбився у вівторок в районі аеропорту мексиканського міста Дуранго, знаходився в експлуатації 10 років. Про це повідомила газета El Economista.