Аэропорт города Дуранго возобновил работу после падения самолета Aeromexico
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Аэропорт мексиканского города Дуранго возобновил работу после падения во вторник самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico. Об этом сообщил в своем Twitter министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса, передает УНН.
“Аэропорт уже возобновил работу. Мы продолжим информировать о ситуации”, — написал он.
По его словам, 98 человек из находившихся на борту размещены в различных больницах.
Самолет выполнял рейс из Дуранго в столицу страны — город Мехико. Согласно предварительной версии, причиной падения стали сложные погодные условия. По данным властей, а в результате происшествия никто не погиб.
Как сообщал УНН, самолет Embraer 190, разбившегося во вторник в районе аэропорта мексиканского города Дуранго, находился в эксплуатации 10 лет. Об этом сообщила газета El Economista.