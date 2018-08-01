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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 10561 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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8 марта, 10:25 • 126246 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152179 просмотра

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Аэропорт города Дуранго возобновил работу после падения самолета Aeromexico

Аэропорт города Дуранго возобновил работу после падения самолета Aeromexico

Киев  •  УНН

 • 9304 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Аэропорт мексиканского города Дуранго возобновил работу после падения во вторник самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico. Об этом сообщил в своем Twitter министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса, передает УНН.

“Аэропорт уже возобновил работу. Мы продолжим информировать о ситуации”, — написал он.

По его словам, 98 человек из находившихся на борту размещены в различных больницах.

Самолет выполнял рейс из Дуранго в столицу страны — город Мехико. Согласно предварительной версии, причиной падения стали сложные погодные условия. По данным властей, а в результате происшествия никто не погиб.

Как сообщал УНН, самолет Embraer 190, разбившегося во вторник в районе аэропорта мексиканского города Дуранго, находился в эксплуатации 10 лет. Об этом сообщила газета El Economista.

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