Аеропорт "Бориспіль" відновлює рейси до Мюнхена та Франкфурта
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Аеропорт “Бориспіль” сьогодні відновить рейси до Мюнхена та Франкфурта. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело в аеропорту.
“Ранкові рейси були скасовані, а денні вже полетять”, — повідомило джерело.
Зазначається, що два рейси Київ-Франкфурт відправляться: перший - об 11:20 з півгодинним запізненням, другий - о 14:05. Рейс Київ-Мюнхен запланований на 15:50.
Натомість приліт літаків зі сполученням Франкфурт-Київ очікується о 13:15 та 20:35, Мюнхен-Київ - о 15:00 та 22:35.
Нагадаємо, протягом кількох днів пілоти авіакомпанії Lufthansa проводили страйк з вимогою підвищити їм зарплату.
Пілоти авіакомпанії зазначали, що їхні зарплати протягом п’яти років були заморожені і вимагають збільшити їх на 3,6% за кожен рік заморозки, тобто загалом більш ніж на 20%. Це вже 14-й страйк пілотів компанії з квітня 2014 року.