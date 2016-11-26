Аэропорт "Борисполь" возобновляет рейсы в Мюнхен и Франкфурт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Аэропорт "Борисполь" сегодня возобновит рейсы в Мюнхен и Франкфурт. Об этом корреспонденту УНН сообщил источник в аэропорту.
"Утренние рейсы были отменены, а дневные уже полетят", - сообщил источник.
Отмечается, что два рейса Киев-Франкфурт отправятся: первый - в 11:20 с получасовым опозданием, второй - в 14:05. Рейс Киев-Мюнхен запланирован на 15:50.
Прилет самолетов сообщением Франкфурт-Киев ожидается в 13:15 и 20:35, Мюнхен-Киев - в 15:00 и 22:35.
Напомним, в течение нескольких дней пилоты авиакомпании Lufthansa проводили забастовку с требованием повысить им зарплату.
Пилоты авиакомпании отмечали, что их зарплаты в течение пяти лет были заморожены и требуют увеличить их на 3,6% за каждый год заморозки, то есть всего более чем на 20%. Это уже 14-й забастовка пилотов компании с апреля 2014 года.