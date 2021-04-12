Аеродром у Дніпрі будують "черепашачими" темпами - з 8,5 млн грн у березні освоїли 5,8 млн

"На будівництві злітно-посадкової смуги для міжнародного аеропорту "Дніпро" освоєно поки 5,8 млн грн з 8,5 млн грн, передбачених кошторисом. Це дуже низький темп. Так протягом 2021 року має бути освоєно 1,4 млрд грн - тобто приблизно по 117 млн грн на місяць", - поділилося джерело в Міністерстві інфраструктури.

На початку квітня журналісти ЗМІ Дніпра відвідали місце будівництва "злітки". Але виявили на її місці пустир і кілька непрацюючих одиниць застарілої техніки, в той час як глава Мінінфраструктури Владислав Криклій ще кілька місяців тому анонсував швидкий старт будівництва.

У свою чергу, Державне агентство інфраструктурних проектів України і його глава Кирило Хомяков замість пустиря на місці злітно-посадкової смуги показують жителям Дніпра будівництво "терміналів Ярославського": "Приватний інвестор група DCH поки завершує вбивання паль під новий термінал, армує і бетонує фундамент. Новий термінал матиме три поверхи, 20 стійок реєстрації, шість виходів на посадку, з яких три будуть оснащені телетрапами. Це дозволить виконувати висадку і посадку пасажирів безпосередньо з будівлі на борт літака", - описує будівництво аеровокзального комплексу глава державного Укрінфрапроекту Кирило Хомяков, супроводжуючи матеріал фотографіями з будмайданчика DCH.

Представники місцевих ЗМІ Дніпра дуже скептично дивляться на можливість перетворення пустиря в державну злітно-посадкову смугу довгоочікуваного нового аеропорту, спостерігаючи за порожнім майданчиком замість будівництва: "В лютому цього року глава Держагентства інфраструктурних проектів України Кирило Хомяков рапортував про старт будівництва державної злітки в Дніпрі. Вже очевидно, що обіцяні терміни зірвані, будівництво фактично заморожене, а чиновники живуть в фейсбуці", - писали журналісти про об'єкт, який ризикує стати "пам'ятником безгосподарності і марнослів'я".

На їхню думку, причина - "фейкова економія". Компанія "Альтіс-Констракшн", підконтрольна тестю одіозного головного "податківця" Романа Насірова перемогла на державному тендері, навмисне занизивши ціну: експертний звіт проекту визначив вартість робіт з будівництва ЗПС в Дніпрі не менше 6,25 млрд грн, у той час як "Альтіс-Констракшн" "збила" ціну під час торгів на 30% з 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн. Це означає, щоб закінчити будівництво "злітки" компанії будуть потрібні додаткові понад 2 млрд грн, інакше вона не зможе побудувати для держави злітку в Дніпрі, а місту дістанеться лише багаторічний довгобуд.