Адвокату повідомили про підозру за рейдерську схему на 600 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Керівником регіональної прокуратури Київської області повідомлено про підозру адвокату за створення та очолення організованої групи для рейдерського захоплення майна підприємства на понад 600 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.
"Під час досудового розслідування встановлено, що вказаний адвокат створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої увійшло ще 4 особи. Учасники злочинної групи, на чолі з діючим адвокатом, здійснили рейдерське захоплення одного з ПАТ та заснованого ним ТОВ, таким чином заволодівши їх майном на суму понад 600 млн грн", - вказали у прокуратурі.
Керівником регіональної прокуратури Київської області адвокату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України. Раніше іншим учасникам організованої групи прокуратурою також було повідомлено про підозру за вчинення вказаних злочинів.
Зловмисникам загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Харківській області поліція затримала 15 осіб за спробу рейдерського захоплення держпідприємства.