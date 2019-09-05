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Адвокату сообщили о подозрении за рейдерскую схему на 600 млн грн

Адвокату сообщили о подозрении за рейдерскую схему на 600 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9974 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Руководителем региональной прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении адвокату за создание и возглавление организованной группы для рейдерского захвата имущества предприятия на более 600 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Во время досудебного расследования установлено, что указанный адвокат создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вошло еще 4 человека. Участники преступной группы во главе с действующим адвокатом осуществили рейдерский захват одного из ПАО и основанного им ООО, таким образом завладев их имуществом на сумму более 600 млн грн", - указали в прокуратуре.

Руководителем региональной прокуратуры Киевской области адвокату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 УК Украины. Ранее другим участникам организованной группы прокуратурой также было сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.

Злоумышленникам грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области полиция задержала 15 человек за попытку рейдерского захвата госпредприятия.

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