Адвокати знову поїхали до Януковича, суд перенесли на 6 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 6 березня у зв’язку з тим, що захисники поїхали до обвинуваченого. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.
Суддя В.Дев’ятко повідомив, що до суду надійшла заява від адвокатів про відкладення судового розгляду.
Зокрема, за інформацією судді, захисники поінформували, що 23 лютого вони отримали доручення від їхнього підзахисного з проханням прибути до нього не пізніше 26 лютого за місцем “поточного перебування Януковича” для надання невідкладної адвокатської допомоги.
Також, за словами В.Дев’ятка, адвокати надали наказ про відрядження та копії електронних квитків на літаки до Мінська, а з Мінська до Москви.
Водночас прокурор Руслан Кравченко заявив, що, на думку обвинувачення, сторона захисту взагалі не хоче допитувати свідків і всі їхні дії направлені тільки на зрив судових засідань та невиконання своїх обов’язків.
“Тому сторона обвинувачення клопоче перед судом розглянути наше клопотання про звернення до Центру безоплатної допомоги для вирішення питання щодо забезпечення належної допомоги обвинуваченого Януковичу у захисті своїх прав та свобод”, — сказав він.
Але суд відмовив прокуратурі у задоволені клопотання про надання Януковичу безкоштовного адвоката.
“Дійсно, вже 8 судових засідань у нас не відбудуться у зв’язку з такою некоректною поведінкою сторони захисту... Суд вимушений вчергове оголосити перерву на 10 годину 6 березня”, — зазначив головуючий суддя.
Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович збирається 2 березня дати прес-конференцію в Москві.