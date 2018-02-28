Адвокати знову поїхали до Януковича, суд перенесли на 6 березня

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 6 березня у зв’язку з тим, що захисники поїхали до обвинуваченого. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.