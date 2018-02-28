Адвокаты снова поехали к Януковичу, суд перенесли на 6 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 6 марта в связи с тем, что защитники поехали к обвиняемому. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
Судья В.Девятко сообщил, что в суд поступило заявление от адвокатов об отложении судебного разбирательства.
В частности, по информации судьи, защитники сообщили, что 23 февраля они получили поручение от их подзащитного с просьбой прибыть к нему не позднее 26 февраля по месту "текущего пребывания Януковича" для оказания неотложной адвокатской помощи.
Также, по словам В.Девятка, адвокаты предоставили приказ о командировке и копии электронных билетов на самолеты в Минск, а из Минска в Москву.
В то же время прокурор Руслан Кравченко заявил, что, по мнению обвинения, сторона защиты вообще не хочет допрашивать свидетелей и все их действия направлены только на срыв судебных заседаний и невыполнение своих обязанностей.
"Поэтому сторона обвинения ходатайствует перед судом рассмотреть наше ходатайство об обращении в Центр бесплатной помощи для решения вопроса по обеспечению надлежащей помощи обвиняемого Януковичу в защите своих прав и свобод", - сказал он.
Но суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о предоставлении Януковичу бесплатного адвоката.
"Действительно, уже 8 судебных заседаний у нас не состоятся в связи с таким некорректным поведением стороны защиты... Суд вынужден в очередной раз объявить перерыв на 10 часов 6 марта", - отметил судья.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович собирается 2 марта дать пресс-конференцию в Москве.