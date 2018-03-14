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Адвокати Януковича проситимуть суд допитати у режимі відеоконференції пілота вертольота

Адвокати Януковича проситимуть суд допитати у режимі відеоконференції пілота вертольота

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Адвокати екс-президента Віктора Януковича проситимуть Оболонський районний суд Києва допитати у режимі відеоконференції пілота вертольота, на якому В.Янукович тікав з Києва, Аркадія Ярощука. Про це сьогодні у коментарі журналістам у перерві засідання в Оболонському районному суді Києва заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.

“Пілот Ярощук чув, як йому погрожували застосувати зброю бойових літаків у випадку відмови від повернення вертольота у Харків. Зараз пілот знаходиться у Мінську, він просив встановити телеміст, але суд поки не розглянув це питання. Будемо ставити це питання на засіданні 21 березня”, — сказав В.Сердюк.

За його словами, свідок не може приїхати до Києва і наочно взяти участь у допиті через побоювання за свою безпеку та свободу.

Варто зазначити, що на судовому засіданні сторона обвинувачення заявила, що будь-яких загроз, зокрема для переслідування Ярощука, немає.

“Нами отримано довідку від аналітичного відділу, який має доступ до баз даних всіх правоохоронних органів, — Аркадій Ярощук не розшукується жодними правоохоронними органами України, не є фігурантом жодного кримінального провадження, а отже, всі заяви сторони захисту про неможливість його явки на допит і допит у режимі відеоконфернції з Мінську є надуманими і не обґрунтованими”, — сказав прокурор Максим Крим.

Заслухавши думки сторін, суд висловив згоду із стороною захисту.

“Суд погоджується зі стороною захисту — сторона обвинувачення не надала достатніх доказів. А отже, СБУ має надати довідку про відсутність чи наявність кримінального провадження стосовно цієї особи”, — сказав головуючий колегії суддів Владислав Дев’ятко.

Нагадаємо, сьогодні суд вивчає матеріали справи, надані стороною обвинувачення, які раніше судом не досліджувалися.

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