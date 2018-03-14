Адвокаты Януковича будут просить суд допросить в режиме видеоконференции пилота вертолета

КИЕВ. 14 марта. УНН. Адвокаты экс-президента Виктора Януковича будут просить районный суд Киева допросить в режиме видеоконференции пилота вертолета, на котором В.Янукович бежал из Киева, Аркадия Ярощука. Об этом сегодня в комментарии журналистам в перерыве заседания в Оболонском районном суде Киева заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.