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Адвокаты Януковича будут просить суд допросить в режиме видеоконференции пилота вертолета

Киев  •  УНН

 • 7853 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Адвокаты экс-президента Виктора Януковича будут просить районный суд Киева допросить в режиме видеоконференции пилота вертолета, на котором В.Янукович бежал из Киева, Аркадия Ярощука. Об этом сегодня в комментарии журналистам в перерыве заседания в Оболонском районном суде Киева заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.

"Пилот Ярощук слышал, как ему угрожали применить оружие боевых самолетов в случае отказа от возвращения вертолета в Харьков. Сейчас пилот находится в Минске, он просил установить телемост, но суд пока не рассмотрел этот вопрос. Будем ставить этот вопрос на заседании 21 марта", - сказал В.Сердюк.

По его словам, свидетель не может приехать в Киев и наглядно принять участие в допросе из-за опасений за свою безопасность и свободу.

Стоит отметить, что на судебном заседании сторона обвинения заявила, что никаких угроз, в том числе для преследования Ярощука, нет.

"Нами получено справку от аналитического отдела, имеющего доступ к базам данных всех правоохранительных органов, - Аркадий Ярощук не разыскивается никакими правоохранительными органами Украины, не является фигурантом ни одного уголовного производства, а следовательно, все заявления стороны защиты о невозможности его явки на допрос и допрос в режиме видеоконфернции из Минска являются надуманными и не обоснованными", - сказал прокурор Максим Крым.

Заслушав мнения сторон, суд выразил согласие со стороной защиты.

"Суд соглашается со стороной защиты - сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств. Следовательно, СБУ должна предоставить справку об отсутствии или наличии уголовного производства в отношении этого лица", - сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.

Напомним, сегодня суд изучает материалы дела, предоставленные стороной обвинения, которые ранее судом исследовались.

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