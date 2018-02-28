Адвокати Януковича планують повернутися з РФ до початку наступного тижня

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Захисники екс-президента України Віктора Януковича, які, за інформацією Оболонського районного суду Києва, поїхали до свого клієнта до Російської Федерації, планують повернутися до України в кінці тижня або на початку наступного тижня. Про це повідомив УНН адвокат Ігор Федоренко.

“Так, у відрядженні (зараз — ред.). Працюємо... Плануємо повернутися (з Російської Федерації — ред.) або в кінці цього тижня, або на початку наступного. Але до 6 березня плануємо повернутися, якщо не буде якихось форс-мажорів”, — сказав він.

На уточнення кореспондента УНН про те, чи вже зустрілися захисники з В.Януковичем, І.Федоренко відповів: “Всі деталі відрядження - у судовому засіданні”.

Нагадаємо, 28 лютого Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 6 березня у зв’язку з тим, що захисники поїхали до обвинуваченого.

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