Адвокати Януковича планують повернутися з РФ до початку наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Захисники екс-президента України Віктора Януковича, які, за інформацією Оболонського районного суду Києва, поїхали до свого клієнта до Російської Федерації, планують повернутися до України в кінці тижня або на початку наступного тижня. Про це повідомив УНН адвокат Ігор Федоренко.
“Так, у відрядженні (зараз — ред.). Працюємо... Плануємо повернутися (з Російської Федерації — ред.) або в кінці цього тижня, або на початку наступного. Але до 6 березня плануємо повернутися, якщо не буде якихось форс-мажорів”, — сказав він.
На уточнення кореспондента УНН про те, чи вже зустрілися захисники з В.Януковичем, І.Федоренко відповів: “Всі деталі відрядження - у судовому засіданні”.
Нагадаємо, 28 лютого Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 6 березня у зв’язку з тим, що захисники поїхали до обвинуваченого.