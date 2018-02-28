Адвокаты Януковича планируют вернуться из РФ в начале следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Защитники экс-президента Украины Виктора Януковича, которые, по информации Оболонского районного суда Киева, поехали к своему клиенту в Российской Федерации, планируют вернуться в Украину в конце недели или в начале следующей недели. Об этом сообщил УНН адвокат Игорь Федоренко.
“Да, в командировке (сейчас — ред.). Работаем... Планируем вернуться (из Российской Федерации — ред.) или в конце этой недели, или в начале следующей. Но до 6 марта планируем вернуться, если не будет каких-то форс-мажоров”, — сказал он.
На уточнение корреспондента УНН о том, уже встретились ли защитники с Януковичем, И.Федоренко ответил: “Все детали командировки — в судебном заседании”.
Напомним, 28 февраля районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 6 марта в связи с тем, что защитники поехали к обвиняемому.