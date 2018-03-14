Адвокати: суд не може судити Януковича, оскільки він не втратив статусу президента
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича заявляє, що суд немає права його судити, оскільки відповідно до Конституції той офіційно не втратив статус глави держави. Про це сьогодні в судовому засіданні, досліджуючи матеріали кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді, заявили його адвокати, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до Конституції України, Віктор Янукович не позбавлений статусу президента, а отже, користується статусом недоторканності... Тому у суду відсутні правові підстави розглядати обвинувальний акт, який має бути повернутий прокурору”, — зазначила сторона захисту.
Також адвокати В.Януковича сьогодні у судовому засіданні оголосили висновок експерта — члена консультативної ради при Верховному Суді України професора Петра Андрушко щодо законності процесуальних дій прокурорів під час розслідування цього кримінального провадження й інформування Януковича щодо процесуальних дій, повідомленні про його статус у справі, ознайомлення з правами і обув’язками. У результаті, як виходить із висновку експерта, сторона обвинувачення вчинила низку грубих формальних процесуальних порушень, через які суд над Януковичем не повинен відбуватися.
Як повідомляв УНН, суд у справі держзради Януковича назвав дату судових дебатів.