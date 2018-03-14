Адвокаты: суд не может судить Януковича, поскольку он не потерял статуса президента
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича заявляет, что суд не вправе его судить, поскольку согласно Конституции тот официально не потерял статус главы государства. Об этом сегодня в судебном заседании, исследуя материалы уголовного производства по обвинению Януковича в государственной измене, заявили его адвокаты, передает корреспондент УНН.
"Согласно Конституции Украины, Виктор Янукович не лишен статуса президента, а следовательно, пользуется статусом неприкосновенности... Поэтому у суда отсутствуют правовые основания рассматривать обвинительный акт, который должен быть возвращен прокурору", - отметила сторона защиты.
Также адвокаты В.Януковича сегодня в судебном заседании объявили заключение эксперта - члена консультативного совета при Верховном Суде Украины профессора Петра Андрушко относительно законности процессуальных действий прокуроров при расследовании этого уголовного производства и информирования Януковича относительно процессуальных действий, сообщении о его статусе в деле, ознакомления с правами и обязанностями. В результате, как следует из заключения эксперта, сторона обвинения совершила ряд грубых формальных процессуальных нарушений, по которым суд над Януковичем не должно происходить.
Как сообщал УНН, суд по делу госизмене Януковича назвал дату судебных прений.