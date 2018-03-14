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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 28603 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43627 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48291 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 98408 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Адвокаты: суд не может судить Януковича, поскольку он не потерял статуса президента

Адвокаты: суд не может судить Януковича, поскольку он не потерял статуса президента

Киев  •  УНН

 • 12595 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича заявляет, что суд не вправе его судить, поскольку согласно Конституции тот официально не потерял статус главы государства. Об этом сегодня в судебном заседании, исследуя материалы уголовного производства по обвинению Януковича в государственной измене, заявили его адвокаты, передает корреспондент УНН.

"Согласно Конституции Украины, Виктор Янукович не лишен статуса президента, а следовательно, пользуется статусом неприкосновенности... Поэтому у суда отсутствуют правовые основания рассматривать обвинительный акт, который должен быть возвращен прокурору", - отметила сторона защиты.

Также адвокаты В.Януковича сегодня в судебном заседании объявили заключение эксперта - члена консультативного совета при Верховном Суде Украины профессора Петра Андрушко относительно законности процессуальных действий прокуроров при расследовании этого уголовного производства и информирования Януковича относительно процессуальных действий, сообщении о его статусе в деле, ознакомления с правами и обязанностями. В результате, как следует из заключения эксперта, сторона обвинения совершила ряд грубых формальных процессуальных нарушений, по которым суд над Януковичем не должно происходить.

Как сообщал УНН, суд по делу госизмене Януковича назвал дату судебных прений.

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