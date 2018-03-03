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Адвокати, нотаріус і суддя розробили схему заволодіння житлом "мертвих душ"

Адвокати, нотаріус і суддя розробили схему заволодіння житлом "мертвих душ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У Києві викрито організоване злочинне угруповання у складі адвокатів, нотаріуса, екс-судді та інших осіб, які розробили схему заволодіння рухомим та нерухомим майном померлих. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

"Викрито групу осіб, яка діяла на території міста Києва, до складу якої входили адвокати, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, колишній суддя одного із районних судів міста Києва, посадова особа органу місцевого самоврядування Київщини та інші особи, які шляхом підробки заповітів та інших документів від імені померлих осіб намагалися заволодіти їх майном", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що адвокати спільно з приватним нотаріусом при реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, займалися виготовленням заповітів та інших документів від імені померлих осіб шляхом внесення до них завідомо недостовірних відомостей. Після виготовлення зазначених документів вказані особи за допомогою колишнього судді одного із районних судів Києва та інших осіб проводили їх державну реєстрацію у філії міста Києва та Київської області ДП "Національні інформаційні системи".

В подальшому, за результатами ведення спадкових справ, використовуючи підроблені заповіти від імені померлих осіб, зловмисники намагалися заволодіти всім майном померлих, в тому числі і квартирами в Києві.

Загалом встановлено, що злочинці за вказаною схемою намагалися заволодіти квартирами "мертвих душ" та іншим майном, яке їм належало, на загальну суму близько 5,7 млн грн.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру. Крім того, слідчими проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Київщині "махінатори" вимагали понад 1 млн грн хабара за землю померлих.

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