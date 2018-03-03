Адвокаты, нотариус и судья разработали схему завладения жильем "мертвых душ"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Киеве разоблачена организованная преступная группировка в составе адвокатов, нотариуса, экс-судьи и других лиц, которые разработали схему завладения движимым и недвижимым имуществом умерших. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Разоблачена группа лиц, которая действовала на территории города Киева, в состав которой входили адвокаты, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, бывший судья одного из районных судов города Киева, должностное лицо органа местного самоуправления Киевсекой области и другие лица, которые путем подделки завещаний и других документов от имени умерших пытались завладеть их имуществом", - говорится в сообщении.
Установлено, что адвокаты совместно с частным нотариусом при реализации совместного преступного умысла, направленного на завладение путем обмана чужим имуществом, занимались изготовлением завещаний и других документов от имени умерших лиц путем внесения в них заведомо недостоверных сведений. После изготовления указанных документов указанные лица с помощью бывшего судьи одного из районных судов Киева и других лиц проводили их государственную регистрации в филиале города Киева и Киевской области ГП "Национальные информационные системы".
В дальнейшем, по результатам ведения наследственных дел, используя поддельные завещания от имени умерших, злоумышленники пытались завладеть всем имуществом умерших, в том числе и квартирами в Киеве.
Всего установлено, что преступники по указанной схеме пытались завладеть квартирами "мертвых душ" и другим имуществом, которое им принадлежало, на общую сумму около 5,7 млн грн.
Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении. Кроме того, следователями проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенных уголовных преступлений, а также решается вопрос об избрании указанным лицам мер пресечения.
Напомним, в Киевской области "махинаторы" требовали более 1 млн грн за землю умерших.