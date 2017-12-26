Адвокати: ліквідація столичних судів унеможливить розгляд справ Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Адвокатська дорадча група закликає Президента України Петра Порошенка відтермінувати ліквідацію столичних районних судів, в яких розглядаються справи Майдану, в рамках перетворення їх в окружні суди. Відповідне звернення АДГ розміщено на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Плани Президента України щодо ліквідації районних суддів, ми вважаємо такими, що перешкоджають встановленню істини у справах Майдану та притягненню винних до відповідальності. Оскільки їх реалізація унеможливить розгляд справ Майдану в розумні строки, а то і взагалі”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Слідство не встановило осіб, які вбили журналіста Шеремета - Князев
Адвокати зазначають, що на даний момент у столичних судах вже тривалий час активно розглядається “по суті” більше 10-ти проваджень у справах Майдану. Частина з них розглядається вже майже три роки. У справах вже допитано сотні потерпілих, частина з яких на даний момент вже померли, досліджено терабайти відеодоказів, інших матеріалів справи.
“Весь цей 2-х-3-х річний обсяг роботи при ліквідації судів буде втрачено, і частину вже не можливо буде відновити”, — наголошують адвокати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд повернув Авакову-молодшому закордонний паспорт і зняв електронний браслет
За їхними словами, також при такому розвитку подій, очевидно, що постане питання продовження тримання під вартою обвинувачених — і в разі вимушеної зміни судами запобіжного заходу, оскільки розгляд справи с початку буде апріорі порушувати розумні строки розгляду справи вся відповідальність за подальшу поведінку обвинувачених (їх втеча, продовження злочинної діяльності) буде суспільством покладатись безпосередньо на главу держави.
Враховуючи викладене, адвокати закликають Президента “не приймати необдуманих рішень, які призведуть до колапсу в справах Майдану, і взагалі в судовій системі, а саме — не підписувати указ "Про ліквідацію місцевих загальних судів та утворення окружних судів"; забезпечити під час проведення судової реформи гарантоване Конституцією і законом право потерпілих і інших осіб на справедливий суд протягом розумного строку — безперервність вже розпочатих судових процесів при незмінному складі суду”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд розпочав розгляд позову Саакашвілі до міграційної служби
Як повідомлялося, 21 грудня Вища рада правосуддя прийняла рішення “Про розгляд питання щодо ліквідації місцевих загальних судів та утворення окружних судів”, після того як з Адміністрації Президента України надійшов лист від 15 грудня 2017 року № 02-01/2143 з проханням повідомити позицію Вищої ради правосуддя за проектом указу Президента України “Про ліквідацію місцевих загальних судів та утворення окружних судів”.
Цим проектом указу передбачено, в тому числі ліквідацію районних судів м. Києва і створення окружних судів м. Києва.