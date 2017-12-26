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Адвокаты: ликвидация столичных судов сделает невозможным рассмотрение дел Майдана

Киев • УНН

 • 9612 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Адвокатская совещательная группа призывает Президента Украины Петра Порошенко отсрочить ликвидацию столичных районных судов, в которых рассматриваются дела Майдана, в рамках преобразования их в окружные суды. Соответствующее обращение АДГ размещен на странице в Facebook, передает УНН.

Адвокаты: ликвидация столичных судов сделает невозможным рассмотрение дел Майдана

"Планы Президента Украины о ликвидации районных судей, мы считаем препятствующими установлению истины по делам Майдана и привлечению виновных к ответственности. Поскольку их реализация сделает невозможным рассмотрение дел Майдана в разумные сроки, а то и вообще", - говорится в сообщении.

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Адвокаты отмечают, что на данный момент в столичных судах уже длительное время активно рассматривается "по существу" более 10-ти производств по делам Майдана. Часть из них рассматривается уже почти три года. В делах уже допрошены сотни потерпевших, часть из которых на данный момент уже умерли, исследованы терабайты видеодоказательств, других материалов дела.

"Все это 2-х-3-х годовой объем работы при ликвидации судов будет потеряно, и часть уже невозможно будет восстановить", - отмечают адвокаты.

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По их словам, также при таком развитии событий, очевидно, что встанет вопрос продления содержания под стражей обвиняемых - и в случае вынужденного изменения судами меры пресечения, поскольку рассмотрение дела с начала будет априори ставить разумные сроки рассмотрения дела вся ответственность за дальнейшее поведение обвиняемых (их бегство, продолжения преступной деятельности) будет обществом полагаться непосредственно на главу государства.

Учитывая изложенное, адвокаты призывают Президента "не принимать необдуманных решений, которые приведут к коллапсу в делах Майдана, и вообще в судебной системе, а именно - не подписывать указ "О ликвидации местных общих судов и образования окружных судов"; обеспечить при проведении судебной реформы гарантированное Конституцией и законом право потерпевших и других лиц на справедливый суд в течение разумного срока - непрерывность уже начатых судебных процессов при неизменном составе суда".

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Как сообщалось, 21 декабря Высший совет правосудия принял решение "О рассмотрении вопроса относительно ликвидации местных общих судов и образования окружных судов", после того как из Администрации Президента Украины поступило письмо от 15 декабря 2017 № 02-01/2143 с просьбой сообщить позицию Высшего совета правосудия по проекту указа Президента Украины "О ликвидации местных общих судов и образования окружных судов".

Этим проектом указа предусмотрено, в том числе ликвидация районных судов г.Киева и создание окружных судов г.Киев.

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