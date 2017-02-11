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Адвокати Е.Сноудена не вірять в можливість його депортації до США

Київ • УНН

 • 9811 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Представник інтересів колишнього співробітника американських спецслужб Едварда ‎Сноудена адвокат Анатолій Кучерена назвав спекуляціями повідомлення деяких західних ЗМІ ‎про те, що Москва розглядає питання про видачу пана Сноудена Вашингтону "як подарунка ‎Трампу", передає УНН із посиланням на ВВС.‎

Адвокати Е.Сноудена не вірять в можливість його депортації до США

"У Росії немає жодних законних правових підстав для видачі Сноудена. Всі ці розмови - ‎звичайні спекуляції. Хтось бажане видає за дійсне", - сказав він.‎

При цьому він наголосив, що Росія не має ані найменших підстав для передачі пана ‎Сноудена до США.‎

Раніше американський телеканал NBC повідомив, що розвідка США нібито отримала ‎інформацію про те, що спецслужби Росії розглядають ідею видачі американській владі екс-‎працівника ЦРУ.‎

Сам Едвард Сноуден, коментуючи цю інформацію, назвав ймовірну висилку з Росії ‎беззаперечним доказом того, що він "ніколи не працював на російську розвідку".‎

"Жодна країна не видаватиме своїх шпигунів, оскільки решта стануть боятися, що вони ‎будуть наступні", - написав він у Twitter.‎

Нагадаємо, 2013 року Е.Сноуден передав пресі секретні документи АНБ, в яких містилась ‎інформація про таємне стеження американських спецслужб. Це призвело до ‎міжнародного скандалу.‎

У США Сноудена звинувачують у крадіжці державного майна, незаконному ‎використанні інформації про національну оборону, а також у навмисному ‎розголошенні секретних даних.‎

2013 року він отримав тимчасовий притулок в Росії, а потім трирічний вид на ‎проживання.‎

Цього року в інтерв'ю Financial Times Сноуден заявив, що все одно "продовжує ‎служити США", а також збирається "рано чи пізно покинути" Росію. Він також ‎розкритикував російський уряд за обмеження прав громадян.‎

Напередодні президент США Барак Обама пом'якшив вирок інформатору ‎WikiLeaks Челсі Меннінг, яка повинна вийти з в'язниці в травні цього року.‎

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