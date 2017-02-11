Адвокаты Э.Сноудена не верят в возможность его депортации в США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Представитель интересов бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена адвокат Анатолий Кучерена назвал спекуляциями сообщения некоторых западных СМИ о том, что Москва рассматривает вопрос о выдаче господина Сноудена Вашингтону "как подарка Трампу", передает УНН со ссылкой на ВВС.
"В России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры - обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что Россия не имеет ни малейших оснований для передачи господина Сноудена в США.
Ранее американский телеканал NBC сообщил, что разведка США якобы получила информацию о том, что спецслужбы России рассматривают идею выдачи американским властям экс работника ЦРУ.
Сам Сноуден, комментируя эту информацию, назвал вероятную высылку из России безоговорочным доказательством того, что он "никогда не работал на российскую разведку".
"Ни одна страна не будет выдавать своих шпионов, поскольку остальные станут бояться, что они будут следующие", - написал он в Twitter.
Напомним, в 2013 году Э.Сноуден передал прессе секретные документы АНБ, в которых содержалась информация о тайной слежке американских спецслужб. Это привело к международному скандалу.
В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации о национальной обороне, а также в умышленном разглашении секретных данных.
В 2013 году он получил временное убежище в России, а затем трехлетний вид на жительство.
В этом году в интервью Financial Times Сноуден заявил, что все равно "продолжает служить США", а также собирается "рано или поздно покинуть" Россию. Он также раскритиковал российское правительство за ограничение прав граждан.
Накануне президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, которая должна выйти из тюрьмы в мае этого года.