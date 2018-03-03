Адвокатам голови Держаудитслужби відкрили матеріали слідства

КИЇВ. 3 березня. УНН. Сьогодні, 3 березня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби України про завершення досудового розслідування стосовно неї та відкрили доступ посадовцю та її захисникам до матеріалів слідства. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.