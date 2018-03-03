Адвокатам голови Держаудитслужби відкрили матеріали слідства
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Сьогодні, 3 березня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби України про завершення досудового розслідування стосовно неї та відкрили доступ посадовцю та її захисникам до матеріалів слідства. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
Як з’ясувало слідство, голова Державної аудиторської служби впродовж 2015-2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.
Крім того, на переконання детективів Бюро, посадовець внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн). Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів її сім’ї майна.
23 січня 2018 року голові Держаудитслужби повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Кримінального кодексу України. Після ознайомлення з матеріалами буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали в січні 2017 року за власними напрацюваннями.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершило досудове розслідування стосовно двох осіб, задіяних у “газовій справі”, які протягом року переховувалися від слідства і торік були затримані.